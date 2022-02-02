Büyükçekmece'de kayıp şahsı arama çalışmalarına ara verildi - Haberler
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Büyükçekmece'de kayıp şahsı arama çalışmalarına ara verildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Büyükçekmece'de dün akşam helikopter desteğiyle başlayan ve gün içerisinde de aralıksız devam eden boş arazideki kayıp şahsı arama çalışmalarına ara verildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de dün akşam helikopter desteğiyle başlayan ve gün içerisinde de aralıksız devam eden boş arazideki kayıp şahsı arama çalışmalarına ara verildi. Polis ekipleri arazide nöbet tutmaya devam ederken, çalışmaların sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arazide dün akşam saatlerinde helikopter desteğiyle kayıp şahıs M.K.'nin bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalar gün içerisinde de aralıksız devam etti. Öğle saatlerinde arazide biriken suyu çekmek için vidanjör de kullanıldı. Ekiplerin aralıksız devam ettiği arama çalışmalarına saat 22.00 itibarıyla ara verildi. Polis ekipleri arazi çevresinde nöbet tutmaya devam ederken, çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Büyükçekmece'de kayıp şahsı arama çalışmalarına ara verildi

Büyükçekmece'de kayıp şahsı arama çalışmalarına ara verildi

Büyükçekmece'de kayıp şahsı arama çalışmalarına ara verildi

Büyükçekmece'de kayıp şahsı arama çalışmalarına ara verildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Büyükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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