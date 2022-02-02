Büyükçekmece'de kayıp kişinin gömüldüğü iddia edilen alanda kazı yapılıyor

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükçekmece'de yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan bir kişinin boş arazide gömüldüğü iddiaları üzerine kazı çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan M.K'nın Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arazide gömüldüğü iddia edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında söz konusu alanda gece saatlerinde iş makineleriyle arama çalışması yapıldı.

Bir süre ara verilen çalışmalar gün içinde tekrar başlatılırken, bölgede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri olayı takip eden basın mensuplarının belirli bir mesafeden görüntü almasına izin veriyor.