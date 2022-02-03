Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışması sürüyor
AA, Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin boş arazide gömüldüğü iddiaları üzerine kazı çalışması yapılıyor.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin boş arazide gömüldüğü iddiaları üzerine kazı çalışması yapılıyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan M.K'nin Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arazide gömüldüğü iddiası üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün başlatılan çalışmalara devam edildi.
Polis ekipleri, güvenlik önlemi alınan bölgede, kazı ve arama çalışması yapıyor.
İddialar üzerine dün iş makineleriyle boş arazide gece saatlerine kadar arama yapılmıştı.
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel