Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışması sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışması sürüyor

AA, Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışması sürüyor

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin boş arazide gömüldüğü iddiaları üzerine kazı çalışması yapılıyor.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin boş arazide gömüldüğü iddiaları üzerine kazı çalışması yapılıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan M.K'nin Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arazide gömüldüğü iddiası üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün başlatılan çalışmalara devam edildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alınan bölgede, kazı ve arama çalışması yapıyor.

İddialar üzerine dün iş makineleriyle boş arazide gece saatlerine kadar arama yapılmıştı.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title