Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışmasına ara verildi - Haberler
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Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışmasına ara verildi

AA, Abdülkerim Güzel - Güncel
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Büyükçekmece'de kayıp kişinin bulunmasına yönelik kazı çalışmasına ara verildi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin boş arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasına ara verildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kayıp kişinin boş arazide gömüldüğü iddiaları üzerine başlatılan kazı çalışmasına ara verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp olarak aranan M.K'nin Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arazide gömüldüğü iddiası üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma, gün boyunca yaklaşık 12 saat sürdü.

Çalışmalara gece saatlerine doğru ara verdi.

İddialar üzerine alanda dün gece iş makineleriyle arama yapılmış, bir süre ara verilen çalışmalar gün içinde tekrar başlatılırken, polis bölgede güvenlik önlemi almıştı.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece, Cumhuriyet, İstanbul, Güncel, Haber

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