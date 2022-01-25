Büyükçekmece'de karla mücadele aralıksız devam ediyor

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Son yılların en yoğun kar yağışlarından birinin yaşandığı Büyükçekmece'de 24 saat görev yapan belediye ekipleri vatandaşlardan gelen yardım taleplerine de anında cevap verdi.

İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı Büyükçekmece'de de hayatı olumsuz etkiledi.

Kalp krizi geçiren vatandaş kepçeyle evinden alındı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından Büyükçekmece'de 300 personel 24 saat görev başındaydı. Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kar Timleri ilçenin ana giriş yolları, cadde, sokak ve bulvarlarında 24 saat hizmet verdi. Vatandaşlardan gelen yardım taleplerine anında cevap veren belediye ekipleri, yollarda mahsur kalan yüzlerce vatandaşı belediye binası, sosyal tesisler ve kültür merkezlerinde ağırladı. Sabaha kadar çay, çorba ve sandviç ikram edilen vatandaşlar belediye araçları ile evlerine ulaştırıldı. Sağlık sorunu yaşayan ve durumu acil olan hastalara da ulaşıldı. Mimaroba Mahallesinde ikamet eden ve kalp krizi geçiren bir vatandaş kepçe ile evinden alınarak yoldan geçen bir ambulansa nakledildi.

Vatandaşın ihtiyaçları karşılandı

Sabaha kadar kar küreme ve tuzlama işlemini aralıksız sürdüren Büyükçekmece Belediyesi'nin kar timleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. 300 personel 24 saat nöbet esasına dayalı olarak çalışırken yolda mahsur kalan vatandaşlarda kurtarıldı. Belediye ekipleri vatandaşlardan gelen ilaç, yiyecek, su, ekmek gibi ihtiyaçları karşılayarak evlere servis yaptı. Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin titizlikle sürdürdükleri çalışmalar tüm hızıyla 24 mahallede devam ederken Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veteriner Şefliği ekipleri de sokakta yaşayan canlıları da unutmadı. - İSTANBUL