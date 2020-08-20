Büyükçekmece'de kanlı hesaplaşma kamerada
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Büyükçekmece'de kanlı hesaplaşma kamerada

Büyükçekmece'de kanlı hesaplaşma kamerada 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında Büyükçekmece'de dün akşam 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

20.08.2020 10:06 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:13

Büyükçekmece'de kanlı hesaplaşma kamerada

1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Büyükçekmece'de dün akşam 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, silahların defalarca sıkılması ve kavga anları yer aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mimaroba Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada, Sıddık Özer, Sadık S., Serdar S. ve Münevver K. yaralandı. Olay sonrası kısa sürede gelen polis ekipleri çalışmalarına başladı 2 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası Sıddık Özerisimli genç hayatını kaybetti.

Silahlı kavga anı güvenlik kamerasında

Yaşanan silahlı kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntülerde, iki grubun ilk önce tekme tokat kavgası görülüyor. Görüntülerin devamında ise şahısların silahla ateş etmeleri ve kaçışma anları yer alıyor.

Büyükçekmece'de kanlı hesaplaşma kamerada

Kaynak: İHA

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