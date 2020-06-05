Büyükçekmece'de kan donduran olay.. Bebeğini banyoda doğurdu, üçüncü kattan aşağı attı
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Büyükçekmece'de kan donduran olay.. Bebeğini banyoda doğurdu, üçüncü kattan aşağı attı

Büyükçekmece'de kan donduran olay.. Bebeğini banyoda doğurdu, üçüncü kattan aşağı attı Site bahçesinde bulunan bebeğin katili annesi çıktı, detaylar kan dondurdu Büyükçekmece'de bir site bahçesinde bulunan bebeğin katili 19 yaşındaki annesi çıktı.

05.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:36

Büyükçekmece'de kan donduran olay.. Bebeğini banyoda doğurdu, üçüncü kattan aşağı attı

Site bahçesinde bulunan bebeğin katili annesi çıktı, detaylar kan dondurdu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir site bahçesinde bulunan bebeğin katili 19 yaşındaki annesi çıktı. Erkek arkadaşından hamile kalıp doğum yaptıktan sonra bebeği 3'üncü kattan attığı belirlenen kadın adliyeye sevk edildi.

Olay, 18 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde yaşanmış, sabah saatlerinde evlerinden dışarı çıkan vatandaşların bahçedeki cansız haldeki bebeği fark etmesi üzerine polise haber verilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, incelemelerinin ardından çalışma başlattı.

15 kişiden kan örneği alınarak katile ulaşıldı

Polis, tanık beyanları, site sakinleriyle yapılan görüşmeler ve kamera çalışmaları sonucu bebeğin atılmış olabileceği iki bloku belirledi. Bu iki blokta yaşayan kişilerden kan örneği alınarak ölen bebeğinkiyle karşılaştırıldı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılan incelemeler sonucunda, aynı sitede yaşayan E.Ç. ile ölü bebeğin kan örneğinin yüzde 99,99 oranında uyumlu olduğu tespit edildi. Öldürülen bebeğin biyolojik annesi olduğu belirlenen E.Ç., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bebeği banyoda doğurup, pencereden aşağı atmış

Emniyette sorguya alınan 19 yaşındaki E.Ç.'nin erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişki sonucu hamile kaldığı, doğumunu da evinin banyosunda yaptıktan sonra bebeği 3'üncü kattan aşağı attığı öğrenildi. Gelişimini tamamlamış ve canlı halde olan bir bebeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece'de kan donduran olay.. Bebeğini banyoda doğurdu, üçüncü kattan aşağı attı

Kaynak: İHA

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