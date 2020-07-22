Büyükçekmece'de kan donduran cinayet: 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
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Büyükçekmece'de kan donduran cinayet: 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

Büyükçekmece'de kan donduran cinayet: 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü Olayın ardından polise teslim olan cani koca tutuklandı Büyükçekmece'de bir kişi iki çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uyuduğu sırada boğarak öldürdü.

22.07.2020 21:52 | Son Güncelleme: 22.07.2020 22:37

Büyükçekmece'de kan donduran cinayet: 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

Olayın ardından polise teslim olan cani koca tutuklandı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir kişi iki çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uyuduğu sırada boğarak öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan cani koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Piroğlu Sokakta bulunan evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ü.Ö. isimli koca, dün akşam saatlerinde kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu.

8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

Gecenin ilerleyen saatlerinde Ü.Ö. kıskançlık krizine tekrar girerek eşini uykusunda boğarak öldürüldü. Olayın ardından ne yapacağını şaşıran cani koca, bacanağını arayarak olayı anlattı. Kan donduran olayı duyan bacanağı ise durumu polise bildirdi.

Olayın ardından polis teslim olan cani koca tutuklandı

Bacanağının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Bahar Ö.'ye müdahale etmeye çalıştı. Yapılan çalışmanın ardından sağlık ekipleri Bahar Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Cani koca Ü.Ö. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan cani koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükçekmece'de kan donduran cinayet: 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü

Kaynak: İHA

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