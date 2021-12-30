Büyükçekmece'de kamyonla çarpışan pikap bariyerde asılı kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de kamyonla çarpışan pikap bariyerde asılı kaldı

Büyükçekmece'de kamyonla çarpışan pikap bariyerde asılı kaldı
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de kamyonla çarpıştıktan sonra yoldan çıkan pikap, yolun kenarındaki bariyerin üzerinde asılı kalırken, kazada 1 kişi yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de kamyonla çarpıştıktan sonra yoldan çıkan pikap, yolun kenarındaki bariyerin üzerinde asılı kalırken, kazada 1 kişi yaralandı.

Avrupa Otoyolu Ankara istikametinde seyreden İrfan B. idaresindeki 06 AGN 927 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyona çarptıktan sonra yoldan çıkarak, yol kenarındaki bariyerde asılı kaldı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sürücü İrfan B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Bariyerde asılı kalan aracı kaldırmak üzere çalışmalara başlanırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri! MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

 Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı

Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı

 Sarallar'a 'Tırpan' darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

Sarallar'a "Tırpan" darbesi! Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title