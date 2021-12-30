Büyükçekmece'de kamyonla çarpışan pikap bariyerde asılı kaldı
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Büyükçekmece'de kamyonla çarpıştıktan sonra yoldan çıkan pikap, yolun kenarındaki bariyerin üzerinde asılı kalırken, kazada 1 kişi yaralandı.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de kamyonla çarpıştıktan sonra yoldan çıkan pikap, yolun kenarındaki bariyerin üzerinde asılı kalırken, kazada 1 kişi yaralandı.
Avrupa Otoyolu Ankara istikametinde seyreden İrfan B. idaresindeki 06 AGN 927 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyona çarptıktan sonra yoldan çıkarak, yol kenarındaki bariyerde asılı kaldı.
Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sürücü İrfan B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Bariyerde asılı kalan aracı kaldırmak üzere çalışmalara başlanırken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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