Büyükçekmece'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Büyükçekmece'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Büyükçekmece'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

07.02.2020 01:36 | Son Güncelleme: 07.02.2020 01:36
Büyükçekmece'de kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

'de minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dursun Derin yönetimindeki 34 EP 7356 plakalı kamyonet, Yolu Caddesi'nde 'ın kullandığı 34 BP 5252 plakalı minibüsle çarpıştı. Savrulan minibüs, park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Çevredekilerin vermesi üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA
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