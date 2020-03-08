Büyükçekmece'de kağıt toplayacıları arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Afganistan, Polis, Güncel

Büyükçekmece'de kağıt toplayacıları arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BÜYÜKÇEKMECE'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu bir kişi ağır yaralandı.

08.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:13
Büyükçekmece'de kağıt toplayacıları arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BÜYÜKÇEKMECE'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Pınartepe Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan bir hurdalıkta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı bir grup içinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen  bir kağıt toplayıcısı boğazından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri boğazından ağır yaralanan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi ambulansla Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye götürdü.

Mahalle sakini Şaban Koca  " Balkonda oturuyordum. Ambulans, diye bağırdıklarını duydum. Ambulansı aradım. Olayın ne olduğunu bilmiyordum. İş kazası olduğunu düşündüm. Sağlık ekiplerine öyle haber verdim.  Yaralıya baktım. Kulağının altından yaralanmıştı. Kan fışkırıyordu. Sağlık ekipleri baskı yapmamı söyledi. Havluyla yaralandığı yere baskı yaptım. Bunlar genelde göçmenler 1 yıldır buradalar.  Kağıt toplayıcılığı yapıyorlar." dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Hurdalıkta bulunan 6 yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaynak: DHA

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