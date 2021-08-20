Büyükçekmece'de kadın cinayetinde detaylar ortaya çıktı
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Büyükçekmece'de kadın cinayetinde detaylar ortaya çıktı

Büyükçekmece'de kadın cinayetinde detaylar ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de eski eşi tarafından boğarak öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de eski eşi tarafından boğarak öldürülmesi olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Eski eşini öldürdükten sonra sokağa çıkıp "Öldürdüm onu" diye bağırdıktan sonra polisi arayıp teslim olmuş.

Olay gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Fatma İnan(52) evine gelip kendisiyle tartışan Metin Esin ( 55)tarafından boğularak öldürülmüştü. Olay sonrası sokağa çıkan Esin'in, "Öldürdüm onu" diyerek bağırdı ve sonrasında polisi arayarak olay yeri yakınında teslim olduğu öğrenildi. Esin ve İnan'ın 2014 yılında boşandığı da söylenildi.

Esin'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın
Eski eşini atletle boğup polisi aradı: Gelin beni alın
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