Büyükçekmece'de işyerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de 5 ayrı işyerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece 19 Mayıs, Mimarsinan ve Kumburgaz Mahallelerinde bulunan 5 ayrı işyerinden önceki gün hırsızlık yapıldı. İşyerlerinden 4 bin dolar değerinde yazar kasa, 6 adet 35 bin lira değerinde oyun makinası ve konsolu ve bin 214 lira para çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin E.G., B.G., S.S., S.Ç., ve K.A. olduğunu tespit etti.Polis, şüphelileri hırsızlıkta kullandıkları araçla birlikte 04.00 sıralarında Küçükçekmece'de yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli "İşyerinden Hırsızlık" suçundan tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca görüntülendi.