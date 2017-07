Büyükçekmece'de İsyan Ettiren Kalabalık

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA



Hava sıcaklığının aşırı derecede artması ile birlikte özellikle Suriyeliler'in yoğun göçüne maruz kalan Büyükçekmece sahili belediyeyi zor durumda bıraktı. Ramazan bayramında ve geçen hafta sonunda 500 bine yakın kişinin akın ettiği sahilde adeta insan seli oluşurken, Belediye Başkanı Hasan Akgün, sığınmacıların tutumunu eleştirdi.



BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ



Büyükçekmece'ye komşu Esenyurt, Beylikdüzü ve Avcılar'da oturan binlerce Suriyeli, bayramın ardından geçen cumartesi ve pazar günü Büyükçekmece halk plajına akın etti. Gündüz saatlerinde 'İğne atsan yere düşmez' görüntülerin oluştuğu ilçenin sakinleri ancak hava karardıktan sonra dışarı çıkarak yürüyüş yapabilirken, ortaya çıkan çöp yığınları temizlik işçilerini zor durumda bıraktı. Denizdeki bazı dubaların sökülerek götürüldüğünü belirleyen Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ilçeye bayramda ve hafta sonunda her gün 500 bine yakın kişinin akın ettiğini ifade ederken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de özellikle hafta sonları yaşanan etik olmayan davranışlar görüldüğünü, konukların ev sahibine saygı duymalarını beklediklerini açıkladı. Başkan Akgün şöyle dedi:



"Bu coğrafyada yüzyıllarca hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçılarıyız. Bu miras hem kültürel hem de demografik yapıda hala birçok yerde devam etmektedir. Suriye ve Irakta yaşanan acı olaylar ve iç savaş sonucunda canlarını kurtarmak pahasına kaçan hem Suriyeli hem Iraklı kardeşlerimizi bağrımıza basarken onlara kendimizden yaptığımız fedakarlıklarla hayatlarını idame ettirme şansı tanıdık. Türkiyenin sırtında büyük bir ekonomik yük olmasına rağmen hiç kimseden yardım beklemeden barınmaları, bakımları ve yaşamlarını idame ettirecek her türlü imkanı sunduk."



"HOŞGÖRÜ KAYBOLABİLİR"



Bu tutumun Türkiye Cumhuriyeti'nin insani ve vicdani sorumluluğu olduğunu vurgulayan Başkan Akgün, açıklamasında şöyle devam etti:



Bazı Suriyeli mülteci kardeşlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine, Türk insanının değerlerine ters düşecek hareketlerde bulunması ve bu hareketlerini eylem şekline dönüştürmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Ülkemizde yaşayan tüm mültecileri misafirimiz olarak kabul ediyoruz. Bizim misafir olarak kabul ettiğimiz bu insanlarında misafir kültürüyle davranmalarını da kendilerinden bekliyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Bu insanlar Türk insanının kültürel ve insani değerlerine saygı duyduğu müddetçe her iki tarafta huzurlu yaşamaya devam edecektir. Aksi takdirde yaşanabilecek huzursuzluklarda en büyük zararı mülteci kardeşlerimiz görecektir. Çünkü toplumumuz onlara karşı hoşgörüsünü kaybedecektir. Bunu dikkate alarak Suriyeli kardeşlerimiz Büyükçekmece sahilinde ve özellikle haftasonları yaşanan etik olmayan davranışların bir an önce bitirilmesi ve misafirlerimizin ev sahibine saygı duyarak hayatlarını idame ettirmelerini bekliyoruz."



