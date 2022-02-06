Büyükçekmece'de İSKİ borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de İSKİ borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de İSKİ borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı

Büyükçekmece'de İSKİ'ye ait su borusu patladı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de İSKİ'ye ait su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Kervansaray Sokak'ta bulunan ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı. Patlayan boru nedeniyle sokağı su bastı. Ekipler uzun süre sonra su borusuna müdahale ederek sorunun giderilmesi için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükçekmece, İSKİ, su, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title