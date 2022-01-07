Büyükçekmece'de iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 şüphelinin iş yerlerinin kasalarını ve alkol şişelerini almaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık'ta gece saatlerinde Fatih Mahallesi'nde bulunan iki ayrı dükkandan iş yeri kasalarını ve çok sayıda alkol şişesi alarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yerinin ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 şüphelinin olay yerinden kiraladıkları araçla kaçtıklarını belirledi.

Kimliği tespit edilen şüphelilerden M.C.K, Küçükçekmece'de, U.C. de Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bu arada şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, şahısların girdikleri dükkanlardan kasaları ve alkol şişelerini alması yer alıyor.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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