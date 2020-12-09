Büyükçekmece'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Büyükçekmece'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

09.12.2020 23:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:34
Büyükçekmece'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Büyükçekmece'de bir iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Ekinoba Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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