Büyükçekmece'de inşaattan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı
Büyükçekmece'de bir inşaatın önündeki malzemeleri çalarak kamyonetle kaçmaya çalışan 4 kişi, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.
Büyükçekmece'de bir inşaatın önündeki malzemeleri çalarak kamyonetle kaçmaya çalışan 4 kişi, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 8 Eylül günü öğle saatlerinde 4 şüpheli, kamyonetle Güzelce Mahallesi Asri Sokak'taki inşaatın önüne geldi.
Buradaki inşaat malzemelerini kamyonete yükleyen şüpheliler, durumdan kuşkulanarak yanlarına gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler, çaldıkları malzemelerle birlikte ele geçirildi.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Edirne'deki iki ayrı hırsızlık olayından da arandığı belirlenen Gülcan Ö. tutuklanırken, benzer suçlardan sabıkalı oldukları öğrenilen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan eşya, polis ekiplerince inşaat sahibine teslim edildi.