Büyükçekmece'de iki otomobil yol kenarındaki araçlara çarptı Büyükçekmece'de aynı yöne giden iki otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

Büyükçekmece'de aynı yöne giden iki otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

E-5 Karayolu'nda Edirne istikametine giden 34 GM 5921 ile 34 NK 9991 plakalı araçlar, Büyükçekmece mevkisinde, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki 2 araç ve bir motosiklete çarptı.

Yarıştıkları sırada kaza yaptıkları öne sürülen iki sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını topladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA