Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Mimaroba Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 7 çift ayakkabı bulundu.

Yapılan incelemede şüpheli Y.K.'nın "hırsızlık" suçundan kaydı olduğunu belirlenirken, şüpheli, ayakkabıları, sırt çantası ve bisikleti, 7 adresten çaldığını itiraf etti.

Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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