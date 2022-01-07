Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Mimaroba Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 7 çift ayakkabı bulundu.

Yapılan incelemede şüpheli Y.K.'nın "hırsızlık" suçundan kaydı olduğunu belirlenirken, şüpheli, ayakkabıları, sırt çantası ve bisikleti, 7 adresten çaldığını itiraf etti.

Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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