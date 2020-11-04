Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelilerini ev sahipleri kovaladı

BÜYÜKÇEKMECE'de, güvenlik kameralarından ve gelen seslerden binalarına hırsız girdiğini anlayan ev sahipleri hırsızları kovalamaya başladı.

BÜYÜKÇEKMECE 'de, güvenlik kameralarından ve gelen seslerden binalarına hırsız girdiğini anlayan ev sahipleri hırsızları kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler kaçmayı başarırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahiplerinden Gürkan Aktürk, "Bu sokağa çok dadanıyorlar. Yazın kullanılan, ayda bir defa gelinen binalar var. Bunlara çok fazla dadanıyorlar. Fazlasıyla hırsız girdi. Araçlara musallat oluyorlar." dedi.

Olay, 20 Ekim Salı akşam saatlerinde Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Villa ve 2 katlı binaların olduğu sokağa gelen 3 şüpheli, ışıklarının kapalı olduğu eve girmeye çalıştı. Apartmanın dış kapısını açtıktan sonra iç kapıya gelen şüpheliler, önce güvenlik kamerasını çevirdi. Bu sırada çıkardıkları sesleri duyan alt kattaki ev sahibi, güvenlik kamerasını açınca hırsızlık şüphelilerini gördü. Alt kattaki evinden çıkarak yukarı koşan vatandaşın seslerini duyan 3 şüpheli, binadan kaçmaya başladı. Ev sahibi şüphelilerin peşini bırakmazken, sokağa aracı ile gelen Gürkan Aktürk, komşusunun kendisini uyarması üzerine şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, D-100 Karayolu'na çıkıp koşarak izlerini kaybettirirken, sokaktaki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşananlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binaya giren şüphelilerin, yüzlerini saklayarak önce güvenlik kamerasını çevirip daha sonra da kapıyı açmaya çalıştıkları anlar yer alıyor. Diğer kameraya ise vatandaşların seslerini duyan şüphelilerin kaçma anı ve bir ev sahibi ile Gürkan Aktürk'ün peşlerine düştüğü anlar yansıyor.

"ARABAYLA TAKİP ETTİM ONLARI"Alt taraftaki komşusunun uyarısı üzerine arabasıyla peşlerine düştüğünü söyleyen ev sahibi Gürkan Aktürk, "3 kişinin binadan çıktıklarını gördüm. Alt taraftan gelirken, yukarı doğru koşarak çıkıyorlardı. Alt taraftaki komşularımız 'Hırsız' dedi. Ben arabayla takip ettim onları. Yukarda yakaladım. Ben arabadan inene kadar bunlar ters yöne kaçmaya başladılar. Aşağıya doğru kaçıp bu sefer D-100 karayolu yönüne, otobüslerin olduğu yere çıktılar. Araba durdurmaya çalıştılar. Bu sefer kimse durmayınca metrobüs durağına çıktılar. Oradaki kalabalıkta da kaybettim zaten. Muhtemelen de oradan bir araca binip kaçtılar diye düşünüyorum. Bu olay sık sık yaşanıyor bizim burada. Oldukça fazla dadandılar bizim sokağa" dedi.

"KAPININ AÇILMA SESİNİ DUYUP GERİ KAÇMIŞLAR"Aktürk, "Girdiler, bizim kata kadar da çıktılar. Arka tarafta ışıklar yanmadığı için muhtemelen boş zannediyorlar. Üst kata çıkmışlar. Alt kattaki komşumuzun, kapının açılma sesini duyup geri kaçmışlar. Yoksa bizim içerideki kapıyı açıp, binaya falan girmişler yani" ifadelerini kullandı.

"BURALARA ÇOK FAZLA DADANIYORLAR"Aktürk, "Birkaç gün önce yine gelmişler. Kameraları ters çevirmişler. O zaman yine kameraları çevirip kaçmışlar, yanılmıyorsam. Bu sefer de gelip kamerayı çevirince alt kattaki komşumuz görüyor, ona istinaden kapıyı açıp kaçıyorlar. Bu sokağa çok dadanıyorlar. Yazın kullanılan, ayda bir defa gelinen binalar var. Buralara çok fazla dadanıyorlar. Fazlasıyla hırsız girdi. Araçlara musallat oluyorlar. Sokak karanlık ve ıssız. O yüzden onlara göre biçilmiş kaftan diyebiliriz buraya" şeklinde konuştu.

"BİR ARA DURAKSADI AMA BUGÜNLERDE BAYA BİR ÇOĞALDI"Sokak sakinlerinden Şemsettin Çakır, "Burada hırsızlıklar her zaman oluyor. Takip ediyorlar. Neyin nerede olduğunu biliyorlar. İnsanın kafasını kurcalayan da o. Sanki biri tamamen bunlara bildiriyor. Burada çok evlere girdiler. Gündüz keşif yapan bir araba vardı eskiden burada. Gündüz gelirlerdi, burada keşiflerini yaparlardı. Gece de gelip, hangi ev müsaitse keşiflerine göre gelirlerdi. Bu bir ara duraksadı ama bugünlerde baya bir çoğaldı. Burada buna bir çözüm olması lazım. Bunların artık durdurulması lazım. Millet tedirgin. Hiç kimse evini bırakıp bir yere gidemiyor. Bırakırsa, peşinden giriyorlar. Bu mahalle de bir nefes alsın rahat etsin" dedi.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı