Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar

BÜYÜKÇEKMECE'de 3 hırsız girdikleri evde, sesleri duyunca uyanan 9 yaşındaki çocuğa 'Tamam bir şey yok, sen uyu' dedikten sonra evdeki elektronik eşyaları çalıp kaçtı. Odasına giren kişinin babası olmadığını fark eden çocuk, ailesini uyandırıp eve hırsız girdiğini söyledi. Hırsızların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ocak'ta saat 04.30'da Sinanoba Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Şifreli bahçe kapısını açan 3 şüpheli, binaya girdikten sonra giriş katta eşi ve 9 yaşındaki oğluyla yaşayan A.K.'ye ait daireyi gözlerine kestirdi. A.K.'nin gece kilitlemeyi unuttuğu kapıyı kısa sürede açan 3 şüpheli içeri girdi. Evdeki elektronik eşyaları alan şüphelilerden biri, A.K.'nin oğlunun odasına girdi. Çocuğun seslere uyandığını gören şüpheli, küçük çocuğa 'Tamam bir şey yok, sen uyu' dedikten sonra dizüstü bilgisayarı ve oyun konsolunu alarak odadan çıktı. Şüpheliler daha sonra koşarak evden çıktı. Çocuk, uyuyan ailesini uyandırarak evlerine hırsız girdiğini haber verdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

'HIRSIZ GİRDİĞİNİ POLİSTEN ÖĞRENDİM'