BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVLAYAN KÖPEKTEN KAÇARKEN YOLA ATLAYAN KİŞİYE KAMYON ÇAPTI
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BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVLAYAN KÖPEKTEN KAÇARKEN YOLA ATLAYAN KİŞİYE KAMYON ÇAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

O anlar kameradaErol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de kaldırımda yürüdüğü sırada kendisine havlayan köpekten korkup yola atlayan Ekrem Binak'a kamyon çarptı.

O anlar kamerada

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de kaldırımda yürüdüğü sırada kendisine havlayan köpekten korkup yola atlayan Ekrem Binak'a kamyon çarptı. Ağır şekilde yaralanan Binak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Atatürk Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ekrem Binak, o sırada yerde yatan köpeğin havlaması sonucu korkarak yola atladı. Bu sırada yoldan geçen kamyon, Binak'a çarptı. Binak ağır şekilde yaralanırken çevredeki kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Binak'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kamyon sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadesi alınan kamyon sürücüsü serbest bırakıldı. Yaşanan kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere köpeğin Binak'a havlaması ve kamyonun çarpması anı yansıdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVLAYAN KÖPEKTEN KAÇARKEN YOLA ATLAYAN KİŞİYE KAMYON ÇAPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVLAYAN KÖPEKTEN KAÇARKEN YOLA ATLAYAN KİŞİYE KAMYON ÇAPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVLAYAN KÖPEKTEN KAÇARKEN YOLA ATLAYAN KİŞİYE KAMYON ÇAPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVLAYAN KÖPEKTEN KAÇARKEN YOLA ATLAYAN KİŞİYE KAMYON ÇAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVLAYAN KÖPEKTEN KAÇARKEN YOLA ATLAYAN KİŞİYE KAMYON ÇAPTI - Haberler
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