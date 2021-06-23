Son dakika haberi! Büyükçekmece'de genç çifti öldürdüler; kadının cesedini yol kenarına attılar
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Son dakika haberi! Büyükçekmece'de genç çifti öldürdüler; kadının cesedini yol kenarına attılar

Son dakika haberi! Büyükçekmece'de genç çifti öldürdüler; kadının cesedini yol kenarına attılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Büyükçekmece'de kız arkadaşı Adalet Bike ile yürüyen Gökhan Denli, kimliği belirsiz kişilerce önce bıçaklandı, daha sonra da silahla vuurldarak, hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de kız arkadaşı Adalet Bike ile yürüyen Gökhan Denli, kimliği belirsiz kişilerce önce bıçaklandı, daha sonra da silahla vuurldarak, hayatını kaybetti. Saldırganlar, Adalet Bike'yi de öldürüp, cesedini yol kenarına attı.

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde geçen pazar saat 01.40 sıralarında kız arkadaşı Adalet Bike ile yürüyen Gökhan Denli, otomobille yanlarına yanaşan 2 kişi ile tartışmaya başladı. Otomobilden inen kişiler Denli'yi önce bıçakladı, daha sonra da arkasından tabanca ile ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan Denli, olay yerinde hayatını kaybetti. Adalet Bike'yi kaçıran şüpheliler, genç kadını öldürdükten sonra cesedini yol kenarına bırakıp kaçtı. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Denli ve Bike'nin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi.

 


- İstanbul
Son dakika haberi! Büyükçekmece'de genç çifti öldürdüler; kadının cesedini yol kenarına attılar
Son dakika haberi! Büyükçekmece'de genç çifti öldürdüler; kadının cesedini yol kenarına attılar
Son dakika haberi! Büyükçekmece'de genç çifti öldürdüler; kadının cesedini yol kenarına attılar
Son dakika haberi! Büyükçekmece'de genç çifti öldürdüler; kadının cesedini yol kenarına attılar
Son dakika haberi! Büyükçekmece'de genç çifti öldürdüler; kadının cesedini yol kenarına attılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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