Büyükçekmece'de gecekondu yangını: 1 kadın yaralandı
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Büyükçekmece'de gecekondu yangını: 1 kadın yaralandı

21.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:10
Büyükçekmece'de gecekondu yangını: 1 kadın yaralandı

BÜYÜKÇEKMECE'deki bir gecekonduda çıkan yangında evde mahsur kalan 68 yaşındaki Armen Donukok hafif şekilde yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'deki bir gecekonduda çıkan yangında evde mahsur kalan 68 yaşındaki Armen Donukok hafif şekilde yaralandı. 

Kamiloba'daki Süleymanşah Caddesinde bulunan gecekonduda öğle saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında Armen Donukok mahsur kaldı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri mahsur kalan kadını kurtardı. Hafif şekilde yaralanan Donukok ambulansla hastaneye kaldırıldı. Armen Donukok'un sırtında hafif derecede yanık bulunduğu durumunun iyi olduğu açıklandı. 


Büyükçekmece'de gecekondu yangını: 1 kadın yaralandı
Büyükçekmece'de gecekondu yangını: 1 kadın yaralandı
Büyükçekmece'de gecekondu yangını: 1 kadın yaralandı
Büyükçekmece'de gecekondu yangını: 1 kadın yaralandı
Büyükçekmece'de gecekondu yangını: 1 kadın yaralandı
Büyükçekmece'de gecekondu yangını: 1 kadın yaralandı
Büyükçekmece'de gecekondu yangını: 1 kadın yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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