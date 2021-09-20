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Büyükçekmece'de gaziler günü kutlandı

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Büyükçekmece'de gaziler günü kutlandı

Gaziler Günü kutlamalarına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Gazilerimiz bizim onur ve şeref madalyalarımızdır" dedi.

Gaziler Günü kutlamalarına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Gazilerimiz bizim onur ve şeref madalyalarımızdır" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şubesi Başkanı Selçuk Eker, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve gaziler katıldı.

"Siz hizmet etmekten mutluluk duyarız"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk takdimi yapıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda gazileri yalnız bırakmayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu mesajı verdi: "Gazilerimiz bizim onur ve şeref madalyalarımızdır. Müslüman yüce Türk milletinin en şerefli sözünün şehitlik ve gazilik olduğunu hepimiz kabul ederiz. Onların her birini göğsümüzde şeref madalyası olarak taşırız. Eğer sizler burada bir nebze mutlu olursanız bizler de size hizmet ettiğimiz için mutlu oluruz. Yaşayan bütün gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyoruz. Ebediyete intikal etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere diğer gazilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun." - İSTANBUL

Büyükçekmece'de gaziler günü kutlandı

Büyükçekmece'de gaziler günü kutlandı

Büyükçekmece'de gaziler günü kutlandı

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Haber: Büyükçekmece'de gaziler günü kutlandı - Haberler
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