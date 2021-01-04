Büyükçekmece'de gasp girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı
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Büyükçekmece'de gasp girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı

04.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:38
Büyükçekmece'de gasp girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı

BÜYÜKÇEKMECE'de bankadan para çeken İ.Y.'yi gasp etmeye çalışan dört şüpheli yakalandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de bankadan para çeken İ.Y.'yi gasp etmeye çalışan dört şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kaçış anları kameralara yansıdı.

Olay, 30 Aralık'ta Büyükçekmece'de banka önünde meydana geldi. Bankadan 530 bin lira para çeken İ.Y., otomobiline bindiği sırada silahlı şüpheliler Necmettin D.(44) ve Sefa A.(24) aracın önünü kesti. Silah zoruyla parayı almaya çalışan şüpheliler, o sırada yoldan geçen polis otosuyla karşılaştı. Şüpheliler bir anda panikleyerek kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar 2 şüpheliyi, yakalayarak polise teslim etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği olayı organize ettiği öne sürülen Sezai D.(39) ve Abdurrahman Ç.(43)'de olaydan bir gün sonra ikamet ettikleri adreste kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada olayda kullanılan kurusıkı tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul
Büyükçekmece'de gasp girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı
Büyükçekmece'de gasp girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı
Büyükçekmece'de gasp girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı
Büyükçekmece'de gasp girişiminde bulunan şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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