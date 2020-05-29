Büyükçekmece'de futbol sahasında cuma namazı
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Büyükçekmece'de futbol sahasında cuma namazı

Alper KORKMAZ/ Büyükçekmece'de yüzlerce kişi futbol sahasında cuma namazı kıldı.

Büyükçekmece'de futbol sahasında cuma namazı
29.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:57

Alper KORKMAZ/ Büyükçekmece'de yüzlerce kişi futbol sahasında cuma namazı kıldı. Statta kılınan cuma namazı havadan görüntülendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde 16 Mart'tan itibaren cami ve mescitlerde ara verilen cemaatle namaz kılma kısıtlaması bugün son buldu.  İki buçuk aylık aranın ardından bugün cami mescit ve daha önceden belirlenmiş açık alanlarda cemaatle birlikte cuma namazı kılındı. Büyükçekmece Tepecik Şenol Güneş Stadında da yüzlerce kişi cuma namaz kıldı. Namaz öncesi imam, müezzin ve görevli polisler cemaati sosyal mesafe konusunda uyardı. İki buçuk ayın ardından kılınan cemaatli cuma namazı havadan görüntülendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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