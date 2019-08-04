Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı

Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı

20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı yerde havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

4.08.2019 01:32
Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası: 8 yaralı
20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı yerde havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hafif şekilde yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre 20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin kapanış törenindeki havai fişek gösterisi sırasında havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 8 kişi hafif şekilde çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.


 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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