Büyükçekmece'de Fabrikada Yangın

Büyükçekmece'de teneke kutu üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınartepe Mahallesi Avrupa Caddesi üzerinde bulunan teneke kutu üreten fabrikanın bir bölümünde henüz berlirlenemeyen bir ndenle yangın çıktı.

Fabrikadan alev ve dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Ekipleri, alevlerin söndürülmesinin ardından fabrikada soğutma çalışması yaptı.

Yangın sonucu fabrikada maddi zarar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.