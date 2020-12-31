Büyükçekmece'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
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Büyükçekmece'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

31.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:30
Büyükçekmece'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

Büyükçekmece'de, bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Büyükçekmece'de, bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Muratbey Merkez Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'ndeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Farklı merkezlerden gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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