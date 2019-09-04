Büyükçekmece'de Eylül ayı ikinci meclis toplantısı gerçekleşti

04.09.2019 13:04

Büyükçekmece Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının 2. oturumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümüne yönelik konuşma yapan Başkan Akgün,"Tarihini bilmeyen milletlerin geleceği de olmaz" dedi.



Büyükçekmece Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısının 2. oturumu Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP Grubu adına Meclis Başkanvekili Ahmet Şahin, AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Okan Gülkoku söz alarak Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümüne yönelik konuşma yaptı.



Sivas Kongresi'nin önemini herkesin bilmesi gerektiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün; "Tarihini bilmeyen milletlerin geleceği de olmaz. Bu Cumhuriyeti, bu güzel vatanı kurup bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.



"Türk milletinin kararlılığını sergileyen bir kongredir"



Meclis gündemi öncesinde Belediye Başkan Danışmanı Tarihçi ve Yazar Sacide Bolcan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle mecliste bir konuşma yaptı. Bolcan, "Kongreler millet iradesini ortaya koyan önemli gelişmelerdi. Sivas Kongresi milli bir kongredir. Sivas yurdun birçok yeri işgal olmasına rağmen henüz işgal edilmemiş güvenli bir yerdir. Ulaşım yollarının merkezidir. Sivas Kongresi milli bir kongre vasfını kazanmak adına Türk milletinin kararlılığını, vatan sevgisini ve gelecek kavgasıyla iradeyi ele almasını tek vücut olarak düşmana karşı koymasını sergileyen bir kongredir. TBMM'nin kurulmasındaki Cumhuriyet dönemindeki tüm devrimlerde Sivas Kongresi'nin izi ve rolü vardır. Onun için 100. yılında anılması gereken bir kongredir. Bu kongreye emek veren tüm yurttan katılan delegeleri başta Mustafa Kemal olmak üzere saygı ve minnetle anıyorum" dedi.



"Eğitime katkı sağlamak en asli görevdir"



Yeni eğitim öğretim yılının Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sözlerine şu şekilde devam etti:



"UNESCO tarafından 17 Kasım 1965 yılında 8 Eylül 'Okuma - Yazma Günü' olarak ilan edilmiştir. Büyükçekmece Belediye Meclisi kararıyla 2019 yılı 'Okuma Yılı' ilan edilmiştir. Ülkemizde eğitime katkı sağlamak zorunda olduğumuzu herkesin kabul ettiğini biliyorum. Eğitime katkı sağlamak belediyemizin en asli görevidir. İnsanımızın eğitimine, hele hele hiç okuma yazma bilmeyenlere öğretmek, çocuklarımıza etüt merkezlerinde destek verilmesi bu ülkenin geleceği için yapılan en önemli hizmettir. 8 Eylül Dünya Okuma Yazma gününde herkesi Türk eğitimine destek olmaya davet ediyorum."



Yapılan konuşmaların ardından belediye meclis gündeminde yer alan maddeler komisyon raporları doğrultusunda görüşülerek karara bağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA