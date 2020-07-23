Büyükçekmece'de eşini uyuduğu sırada boğarak öldüren cani kocanın komşusu konuştu
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Büyükçekmece'de eşini uyuduğu sırada boğarak öldüren cani kocanın komşusu konuştu

Büyükçekmece'de eşini uyuduğu sırada boğarak öldüren cani kocanın komşusu konuştu Çiftin komşusu Songül Altınay: "Olaydan sonra eşinin kız kardeşini arayarak, 'Ben kardeşinizi öldürdüm gelip alabilirsiniz' diyor" İstanbul Büyükçekmece'de eşini uyuduğu sırada boğarak öldüren cani kocanın...

23.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:16

Büyükçekmece'de eşini uyuduğu sırada boğarak öldüren cani kocanın komşusu konuştu

Çiftin komşusu Songül Altınay: "Olaydan sonra eşinin kız kardeşini arayarak, 'Ben kardeşinizi öldürdüm gelip alabilirsiniz' diyor"

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de eşini uyuduğu sırada boğarak öldüren cani kocanın komşuları konuştu. Komşulardan Songül Altınay, "Kendileri çok iyi insanlardı. Olaydan sonra biz de şok olduk Olaydan sonra eşinin kız kardeşini arayarak, 'Ben kardeşinizi öldürdüm gelip alabilirsiniz' diyor" açıklamasında bulundu.

Büyükçekmece'de yaşanan dehşet verici olay Pazar günü sabaha yakın saat 05.00 sularında yaşandı. İddiaya göre, psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ünal Ö., kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Bahar Ö. ile tartışmaya başladı. Kısa süren tartışmanın ardından çift yatak odasına giderek uyudu. Sabaha karşı uyanan cani koca, eşini uykusunda boğarak öldürdü. Cani koca, daha sonra iddiaya göre eşinin ablasını arayarak kız kardeşini öldürdüğünü söyledi. Olaydan sonra kaçan ve Beyoğlu'nda yakalanan Ünal Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yaşanılan olayların ardından çiftin yaşadığı evin balkonu bugün kameralar tarafından görüntülendi. Balkonda asılı duran örtü dikkat çekti. Pencerenin ise yarım olarak açık olduğu görüldü. Diğer taraftan olaydan sonra eşi tarafından öldürülen kadının olay yerine gelen kız kardeşinin fenalaştığı ve diğer vatandaşlar tarafından sakinleştirildiği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay günü anlatan çiftin komşusu Songül Altınay, "Sabah bir çığlık sesi ile uyandık. Sanırım ablası feryat ediyordu. Ben önce şaşırdım. Ne olduğunu anlayamadım. Camdan neler olduğunu öğrenmeye çalıştım. Olay gece saatlerinde olmuş. Olay gerçekleşmeden birgün önce eşi ile beraber dışarı çıktılar. Biz de o anlarını gördük. Gayet mutlulardı. Sanırım gece geldiler. Olay nasıl oldu bilmiyoruz. Gece tartışma olmuş. Olaydan sonra eşinin kız kardeşini arayarak, 'Ben kardeşinizi öldürdüm gelip alabilirsiniz' diyor. Biz kendileri ile çok sık görüşmezdik. Kendileri çok iyi insanlardı. Olaydan sonra biz de şok olduk. İnanılır gibi değil. Söylentilere göre uyuduktan sonra kaldırıp eşini öldürmüş. Sanırım daha önce aralarında bir tartışma yaşanıyor. Kadın annesinin evine gidiyor. Daha sonra da 'yuvam yıkılmasın' diyerek geri geliyor. Birgün önce balkonda temizlik yaparken gördüm" açıklamasında bulundu.

Büyükçekmece'de eşini uyuduğu sırada boğarak öldüren cani kocanın komşusu konuştu

Kaynak: İHA

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