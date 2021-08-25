Büyükçekmece'de eşini öldürüp firar eden sanık hakkında iddianame hazırlandı

Büyükçekmece'de eşi Derya Aslan'ı öldürüp firar eden Sami Aslan ve azmettirdiği iddia edilen babası Mehmet Sırrı Aslan hakkında iddianame hazırlandı.

Büyükçekmece'de eşi Derya Aslan'ı öldürüp firar eden Sami Aslan ve azmettirdiği iddia edilen babası Mehmet Sırrı Aslan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede her iki sanık hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Öte yandan iddianamede cinayetten sonra firar eden Sami Aslan'ın Yunanistan'da Interpol tarafından yakalandığı aktarıldı.

Büyükçekmece'de eşi Derya Aslan'ı (32) öldürüp firar eden Sami Aslan (33) ve azmettirdiği iddia edilen babası Mehmet Sırrı Aslan (58) hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Temmuz 2020 tarihinde Büyükçekmece'de ağaçlık alanda Derya Aslan'ın öldüğü üzerine ihbar geldiği ve polis ekiplerinin olay yerine gittiği anlatıldı. Yapılan incelemelerde maktül Aslan'a 3 merminin isabet ettiği ve her birinin öldürücü olduğu belirtildi.

"Sanık 'kız kardeşini öldürdüm haberin olsun' dedi"

Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında maktül Derya Aslan'ın abisi Mehmet Akın'ın ifadesine başvurulduğu iddianamede açıklandı. Akın ifadesinde "Olay günü akşam saatlerinde Sami bizi aradı. Gelip eşimi alıyorum dedi. Derya'yı alıp gitti. Sami bir saat sonra tanımadığım bir numaradan aradı. 'Ben kız kardeşini öldürdüm, haberin olsun' dedi. Ben de 'nasıl bunu yaparsın nerede yaptın' dedim. Bana 'Çakmaklı'da' dedi ve telefonu kapattı. Ardından beni aradığı numaradan aradım. Telefonu bir erkek açtı. Ticari taksi şoförü olduğunu söyledi' dedi.

"Öldürdüm kanımı temizledim"

"İddianamede Mehmet Akın'ı arayan numaranın ticari taksi şoförü Gökhan Apaydın'a ait olduğunun tespiti aktarıldı. Apaydın alınan ifadesinde olay günü sanık Sami'nin aracını durduğunu aktararak "Araca bindikten sonra benden telefonumu istedi. Bende verdim. Önce annesini aradı onunla Kürtçe konuştu. Sonra başka bir numarayı daha aradı 'öldürdüm kanımı temizledim ağlama lan' şeklinde konuşup kapattı' şeklinde beyanda bulundu.

İddianamede sanık Sami Aslan'ın kardeşi Hakime Batır'ın beyanlarına da yer verildi. Batır, kardeşinin kendisine Derya'yı öldürdüğünü ve "Namusumu temizledim hakkınızı helal edin" dediğini beyan etti.

Maktulün abisi Mehmet Akın kardeşi ile sanığın boşanma aşamasında olduğunu söyleyerek "Ramazan ayı içerisinde Derya ve Sami'nin evinde aile toplantısı yapmıştık. Bunun nedeni de kardeşim Derya'nın çocuğuna telefon almış olması ve Sami'nin de bu telefonu görüp Derya'nın ikinci telefonu sanmasıydı. Sami birçok suç kaydı olan çocukları ile ilgilenmeyen biriydi. Evlilik aşamasında biz kabul etmeyince kız kardeşimi kaçırmıştı. Sami boşanmakta ısrar edince ben kardeşimi çocukları ile birlikte kendi evime götürdüm. İkinci telefon sanığın babası Sırrı Aslan'da kalmıştı. Sırrı, kız kardeşimin farklı erkekler ile konuştuğunu, olay çıkmasın diye Sami'ye söylemediklerini ve kardeşimin kendini asmasını söylemiş" şeklinde konuştu.

"Sami'yi cinayete azmettirdiğim iddiaları asılsızdır"

Sanık Mehmet Sırrı Aslan ise ifadesinde "İddia edildiği gibi kesinlikle Derya'nın kendini asmasını söylemedim. Art niyetim olsa Derya'yı ağabeylerine teslim etmezdim. Sami orada öldürürdü. Sami'yi cinayete azmettirdiğim iddiaları asılsızdır" dedi.

Sanık Aslan Yunanistan'da Interpol tarafından yakalandı

İddianamede Sami Aslan hakkında yakalama emri ve kırmızı bülten çıkarıldığı, Aslan'ın Yunanistan Interpol birimlerince yakalanarak tutuklandığı bilgisi üzerine iade talepnamesi hazırlandığı ve sonucunun beklendiği aktarıldı.

İddianamede sanık Sami Aslan'ın aldatıldığını düşünerek eşi Derya'yı öldürdüğü ve sanığın babası Mehmet Sırrı Aslan'ın ise cinayete azmettirerek suça iştirak ettiği belirtildi.

Sanık ve babasının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianame kapsamında sanık Sami'nin 'eşi kasten öldürme', sanığın babası sanık Mehmet Sırrı'nın ise 'töre saiki ile öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması istendi.

İddianame kapsamında Sami Aslan'ın iade işlemlerinin ardından sanıkların önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı