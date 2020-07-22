Büyükçekmece'de eşini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı Büyükçekmece'de eşini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Büyükçekmece'de eşini öldürdüğü iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Ünal Ö., Muratçeşme Mahallesi Piroğlu Sokak'taki evlerinde dört ve altı yaşlarındaki iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Sonbahar Ö. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından eşini uykusunda boğarak öldürdüğü belirtilen Ünal Ö. daha sonra polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Sonbahar Ö'nün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Sivas'a götürüldü.

Kaynak: AA