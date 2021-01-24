Büyükçekmece'de, emlakçı ofisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
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Büyükçekmece'de, emlakçı ofisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

24.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:12
Büyükçekmece'de, emlakçı ofisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de, emlakçılık yaptığı ofisin bodrum katında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi tutuklandı.

Büyükçekmece'de, emlakçılık yaptığı ofisin bodrum katında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti gerçekleştirildiği ihbarı üzerine, emlakçılık yaptığı tespit edilen şüpheli Ümmühan T'yi takibe aldı.

Polis ekipleri, takipler sonrası şüphelinin iki katlı iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, yapay ışık kaynağı kurulan bodrum katının, Hint keneviri yetiştirmeye uygun bir seraya çevrildiği görüldü.

Polis ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada, 22 kök dişi Hintkeneviri, uyuşturucu hap, bir gram metamfetamin, 3,92 gram esrar tohumu ile 78,15 gram esrar buldu.

Şüpheli Ümmühan T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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