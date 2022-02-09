Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araçlara çarptı - Haberler
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Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araçlara çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araçlara çarptı

İstanbul Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde ehliyetsiz ve yaşı küçük sürücü, son sürat ilerlediği caddede iki araca çarptı.

İstanbul Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde ehliyetsiz ve yaşı küçük sürücü, son sürat ilerlediği caddede iki araca çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ekinoba Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrencilerin de sık kullandığı cadde üzerinde 18 yaşından küçük Ali S. yönetimindeki 34 JP 7931 plakalı araç, cadde üzerinde park halindeki otomobillere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araba metrelerce savruldu. O sırada park halindeki bir aracın içinde bulunan bir kişi hafif yaralandı.

Yaşanan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Ali S. yönetimindeki aracın hızla park halindeki araçlara çarptığı ve metrelerce savrulduktan sonra durduğu, etraftaki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Büyükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Haber

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