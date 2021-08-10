BÜYÜKÇEKMECE'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DURAKTA BEKLEYEN 2 KİŞİYE ÇARPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BÜYÜKÇEKMECE'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DURAKTA BEKLEYEN 2 KİŞİYE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*Dehşet anları kamerada.

*Dehşet anları kamerada.

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de, otobüse binmek için durakta bekleyen 2 kişiye sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil çarptı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece Mimaroba mevkiinde bulunan otobüs durağında yaşandı. Sefer yapan bir otobüs, durağın yaklaşık 3 metre uzağında durdu. Bu sırada sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil, otobüsün sağ tarafından süratle geçerek durakta bekleyen 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Sürücü kaza sonrası otomobiliyle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. Kaza anı otobüsün kamerasına yansıdı.

"GİRER GİRMEZ 2 KİŞİYE ÇARPTI"

Kazayı gören bir kişi, "Belediye otobüsünün durağa tam yanaşmamasından dolayı, arkadan gelen araba da sıkışınca sağına girdi. Girer girmez 2 kişiye çarptı. Yalnız burada belediye otobüsünün hatası, tam durağa yanaşmadı. Nereden baksanız durak ile arasında 3 metre var. Kapılarını açtı yolcu indirip bindiriyor. Otomobil sürücüsünün de zaten ehliyeti yokmuş" dedi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DURAKTA BEKLEYEN 2 KİŞİYE ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DURAKTA BEKLEYEN 2 KİŞİYE ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DURAKTA BEKLEYEN 2 KİŞİYE ÇARPTI
BÜYÜKÇEKMECE'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DURAKTA BEKLEYEN 2 KİŞİYE ÇARPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Kaza sonrası araçta sıkışan ve ayağı kırılan sürücü: Annem, babam duymasın
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Son bir haftada 21 kişinin öldüğü otobüs kazalarının ardından uzmanlar mutlaka atılması gereken 4 adımı paylaştı
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ümit Dündar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Yonca Evcimik Burcu Biricik
Spor Muslera Mete Gazoz Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BÜYÜKÇEKMECE'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ DURAKTA BEKLEYEN 2 KİŞİYE ÇARPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 10:06:52. #1.14#

title