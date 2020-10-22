Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü - Yaralı pilota müdahale
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Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü - Yaralı pilota müdahale

22.10.2020 11:51 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:56

Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı boş araziye düştü.

Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı boş araziye düştü.

Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.

Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü - Yaralı pilota müdahale
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü - Yaralı pilota müdahale
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü - Yaralı pilota müdahale
Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü - Yaralı pilota müdahale

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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