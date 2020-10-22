Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü - drone görüntüsü
22.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:47
Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı boş araziye düştü.
Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı boş araziye düştü.
Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.
Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı