Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Büyükçekmece'de bir eğitim uçağının boş araziye düşmesi sonucu uçağın pilotu yaralandı.

Büyükçekmece'de bir eğitim uçağının boş araziye düşmesi sonucu uçağın pilotu yaralandı.

AYJET Uçuş Okulu'na ait TC-UUG kuyruk tescilli eğitim uçağının Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.

Kazada yaralanan pilot, itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı pilota olay yerinde müdahale etmeye başlarken, bölgeye hava ambulansı istendi.

Yaralı, hava ambulansla hastaneye sevk edildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağının, ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Olay yerine hemen güvenlik, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Uçağın pilotaj lisans öğrencisi B.N, yaralı olarak kurtarılmıştır. Olay yerine tekerlekli araçlarla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle ambulans helikopter sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da eğitim uçağının düşmesi üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı doğrultusunda kolluk görevlilerince inceleme ve gerekli tespitlerin yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel