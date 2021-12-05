Büyükçekmece'de düşen paramotorun pilotu kurtarılamadı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de düşen paramotorun pilotu Mutlu Kazım Özaslan, yaşamını yitirdi.

Özaslan kontrolündeki paramotor, havalandıktan bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle irtifa kaybederek deniz kıyısında bağlı bir teknenin üzerine düştü.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özaslan, yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet