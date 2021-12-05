Büyükçekmece'de düşen paramotorun pilotu kurtarılamadı - Haberler
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Büyükçekmece'de düşen paramotorun pilotu kurtarılamadı

AA / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel
Büyükçekmece'de düşen paramotorun pilotu kurtarılamadı

Büyükçekmece'de düşen paramotorun pilotu Mutlu Kazım Özaslan, yaşamını yitirdi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de düşen paramotorun pilotu Mutlu Kazım Özaslan, yaşamını yitirdi.

Özaslan kontrolündeki paramotor, havalandıktan bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle irtifa kaybederek deniz kıyısında bağlı bir teknenin üzerine düştü.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özaslan, yapılan müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... Büyükçekmece Gölü'nde cesedi bulunan kadının yakınları konuştu

Son dakika haberi... Büyükçekmece Gölü'nde cesedi bulunan kadının yakınları konuştu

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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