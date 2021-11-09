Büyükçekmece'de 'Düğün konvoyu yolu' tepkisi

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de belediye tarafından inşa ettirilen nikah salonu için Atatürk Parkı'nın bir bölümüne düğün konvoylarının geçişi için yol yapılması çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Ağaçların kesildiğini öne süren çevre sakinleri, yolu kullanacak düğün konvoylarının tehlike saçacağını belirterek eylem yaptı.

Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nın yanına, Büyükçekmece Belediyesi tarafından nikah salonu inşa ediliyor. Nikah salonuna ulaşım için ise parka yol yapımına başlandı. Planın değiştirilerek evlerinin hemen yanından düğün konvoylarının geçişi için yol geçirilmesine ve ağaçların kesilmesine tepki gösteren mahalle sakinleri eylem yaptı.

"BURASI DÜĞÜN KONVOYLARININ KALDIRILABİLECEĞİ BİR YER DEĞİL"

"BİZ DİLEKÇELERİMİZİ SUNDUK, GİTTİK YALVARDIK AMA YOK"

"AĞAÇLAR KESİLMEDİ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Büyükçekmece Belediyesi ise ağaçların kesilmediğini, kökleri ile alınarak yerinin değiştirildiğini belirtti. Çevredekilerin tepki gösterdiği alanın, imar planında yol olarak belirlendiği de kaydedildi.