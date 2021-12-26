BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Büyükçekmece'de doktor ile hasta yakını arasında tartışma kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de hasta yakını ile sağlık çalışanları arasında yaşının tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre çocuğu ateşlenen bir aile acil servisine başvurdu. Yoğunluktan dolayı çocuğuyla ilgilenilmediğini ileri süren aile ile hastane çalışanları arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma bir başka hasta tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Tartışma güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.