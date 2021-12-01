Büyükçekmece'de dev dalgalar aracı böyle yuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de dev dalgalar aracı böyle yuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de dev dalgalar aracı böyle yuttu Araçta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi Büyükçekmece'de dün etkili olan fırtına sırasında marinada park halinde bulunan araç, denizden yükselen dev dalgaların etkisiyle suya uçtu.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de dev dalgalar aracı böyle yuttu

Araçta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de dün etkili olan fırtına sırasında marinada park halinde bulunan araç, denizden yükselen dev dalgaların etkisiyle suya uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, dün Güzelce Mahallesi'ndeki marinada yaşandı. Hızı saatte 130 kilometreyi bulan fırtına sırasında denizden dev dalgalar yükseldi. Dev dalgalar nedeniyle demir atmış tekneler ve yatlar beşik gibi sallandı. Dev dalgaların çarptığı park halindeki bir otomobil de denize uçtu. Araçta kimsenin bulunmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü. Fırtına sırasında yaşanan korku ve panik anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde fırtınanın etkisiyle denize uçan aracın görüntüsü ve panik anları yer aldı.

Büyükçekmece'de dev dalgalar aracı böyle yuttu

Büyükçekmece'de dev dalgalar aracı böyle yuttu

Büyükçekmece'de dev dalgalar aracı böyle yuttu

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

Erzurum-Erzincan karayolunda yüzlerce araç mahsur kaldı

 İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

 Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

Vicdansızlığın böylesi! Çarptığı genci ölüme terk etti, yakalanınca suçu elemanına attı

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title