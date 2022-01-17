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Son dakika haberi... Büyükçekmece'de çatı izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Büyükçekmece'de çatı izolasyon malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de çatı izolasyon malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Büyükçekmece Türkoba Sınır Caddesi'ndeki çatı izolasyon malzemesinin bulunduğu depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı izolasyon malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, yangının çıktığı deponun çevresine emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası söndürüldü. Depoda çalışan kimsenin olmaması faciayı önledi. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de çatı izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda yangın

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de çatı izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda yangın

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de çatı izolasyon malzemelerinin bulunduğu depoda yangın

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Büyükçekmece, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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