Büyükçekmece'de denizde boğulma tehlikesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükçekmece'de denizde boğulma tehlikesi

Büyükçekmece'de denizde boğulma tehlikesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Büyükçekmece'de denizde boğulma tehlikesi atlatan bir vatandaş cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Büyükçekmece'de denizde boğulma tehlikesi atlatan bir vatandaş cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Mimar Sinan Sahili mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir şahıs denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ve sahilde hazır bekleyen cankurtaran ekibi adamın yardımına koştu. Botlarla ulaşılan adam ilk müdahalenin ardından plaja çıkarıldı. Şahıs yapılan müdahalelerin ardından kendine gelerek olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükçekmece'de denizde boğulma tehlikesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:00:06. #1.14#

title