Büyükçekmece'de Covid-19 denetimleri arttırıldı
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Büyükçekmece'de Covid-19 denetimleri arttırıldı

23.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:28
Büyükçekmece'de Covid-19 denetimleri arttırıldı

Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki kafe ve restoranlarda gerçekleştirdiği Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Büyükçekmece Belediyesi, ilçedeki kafe ve restoranlarda gerçekleştirdiği Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde 24 mahallede denetimlerini arttıran Ruhsat - Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'deki kafe ve restoranları tek tek gezerek işletme sahiplerinin Covid -19'a karşı aldığı önlemleri yerinde denetledi.

Sosyal mesafeyi koruma, maske, el dezenfektanı kullanımı ve hijyen gibi konularda işletmeleri denetleyen Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, kafe ve restoran çalışanlarına uyarılarda bulundu. Denetimler sırasında ayrıca restaurant, cafe, unlu mamul satış ve imalat faaliyeti gösteren işletmelerin mutfak ve imalat tesisleri de incelendi. Covid - 19 kapsamında gerekli tedbirleri alan işletmelere teşekkür edilirken, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmeler ise uyarıldı.

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nün denetimleri periyodik olarak devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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