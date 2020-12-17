Büyükçekmece'de çöp konteynerleri yenileniyor
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Büyükçekmece'de çöp konteynerleri yenileniyor

17.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:28
Büyükçekmece'de çöp konteynerleri yenileniyor

Büyükçekmece Belediyesi Avrupa kentlerinde uygulanan çöp konteyner sistemini Büyükçekmece'de hayata geçiriyor.

Büyükçekmece Belediyesi Avrupa kentlerinde uygulanan çöp konteyner sistemini Büyükçekmece'de hayata geçiriyor.

İlçedeki 800 litre kapasiteli galvaniz çöp konteynerlerinin yerini 3 bin litre kapasiteli yeni nesil yer üstü konteynerler alıyor.

Hem el kullanılarak hem de ayakla pedala basılarak açılabilen yeni yer üstü çöp konteynerleri belediye ekipleri tarafından ilçedeki cadde ve sokaklara yerleştiriliyor.

Her gün daha temiz bir Büyükçekmece'yi hedeflediğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "İlçedeki tüm çöp konteynerlerimiz artık yenileniyor. Çöp sularının dışarı sızmasını önlemek için tasarlanan yeni çöp konteynerleri görüntü ve gürültü kirliliğini de önlüyor. Çöp konteynerine dokunmak istemeyen vatandaşlar ayakla pedallara basarak kapağını açabilir" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de çöp konteynerleri yenileniyor
Büyükçekmece'de çöp konteynerleri yenileniyor
Büyükçekmece'de çöp konteynerleri yenileniyor
Büyükçekmece'de çöp konteynerleri yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:31:20. #1.14#
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