BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'de, 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de, 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatıda hasar oluştu.
Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Ev sahibi köpeğiyle aşağıya inerken, alevler kısa sürede çatıyı sardı. Yangın itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çatıda hasar oluştu.