BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI - Haberler

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BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'de, 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de, 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında çatıda hasar oluştu.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde saat 09.30 sıralarında 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Ev sahibi köpeğiyle aşağıya inerken, alevler kısa sürede çatıyı sardı. Yangın itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken çatıda hasar oluştu.

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI

BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇATI YANGINI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büyükçekmece, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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